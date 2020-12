Villingen-Schwenningen

Kommunen in Hotspots stellen strengere Corona-Maßnahmen vor

04.12.2020, 00:22 Uhr | dpa

Zwei Kommunen in Hotspots im Südwesten möchten strengere Corona-Maßnahmen vorstellen. Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreis wird heute in einer Pressekonferenz über weitere Maßnahmen informieren, wie eine Sprecherin sagte. Auch der Landkreis Tuttlingen möchte nach Angaben des Landratsamtes am heutigen Freitag strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie veröffentlichen.

Zuvor hatte bereits die Landesregierung für die Corona-Hotspots im Südwesten nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche angekündigt.

Dies ist derzeit im Landkreis Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch in Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und im Landkreis Lörrach der Fall. Mehr als eine Million Baden-Württemberger leben in diesen Hotspots. Die neuen Regeln sollen laut der Regierung in der nächsten Woche in Kraft treten. Die Stadt Mannheim hatte noch vor der Bekanntgabe des Landes am Donnerstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung und weitere Maßnahmen verkündet.