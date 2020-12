Potsdam

Sonderausschuss zur Lausitz tagt: Projekte im Strukturwandel

04.12.2020, 04:19 Uhr | dpa

Der Sonderausschuss zur Strukturentwicklung in der Lausitz beschäftigt sich am Freitag (13 Uhr) mit geplanten Projekten für die vom Kohleausstieg betroffene Region. Unter anderem will der Geschäftsführer der Kooperationsgemeinschaft Wirtschaftsregion Lausitz (WRL), Heiko Jahn, dem Gremium einen Bericht über die "Entwicklungsstrategie Lausitz 2050" vorlegen. Die WRL hatte im Oktober ihre Arbeit zur Gestaltung des Strukturwandels aufgenommen. Sie soll dafür sorgen, dass die Strukturhilfen im Brandenburger Teil der Region sinnvoll eingesetzt werden.

Nach Aussage von Jahn sollen Landesprojekte mit Vorhaben der kommunalen Ebene verknüpft werden. In Werkstätten sollen Projektideen aufgegriffen und so ausgefeilt werden, dass sie aus dem Strukturstärkungsgesetz gefördert und umgesetzt werden können.

Der Sonderausschuss soll den Prozess der Strukturentwicklung in der Lausitz begleiten und zugleich dessen Transparenz unterstützen. Themen und Fachfragen sollen gebündelt und bearbeitet werden. Er setzt sich aus elf Mitgliedern unterschiedlicher Parteien zusammen. Das Gremium wird dem Landtag spätestens drei Monate vor Ende der Wahlperiode einen Endbericht vorlegen. Hintergrund ist die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes im Landtag.