Jübek

Kleinbus kracht gegen Baum und fängt Feuer

04.12.2020, 06:28 Uhr | dpa

Ein Mann ist mit seinem Kleinbus bei Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Bus fing bei dem Unfall am Donnerstagabend Feuer, wie die Polizei mitteilte. Weswegen der Mann, der alleine in seinem Fahrzeug saß, von der Landstraße abkam, war nicht bekannt. Er erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch ein Ersthelfer kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.