Merkers-Kieselbach

Recyclinghof im Wartburgkreis in Flammen

04.12.2020, 07:51 Uhr | dpa

Im Thüringer Wartburgkreis hat ein Recyclinghof mit insgesamt etwa 2000 Tonnen Schrott Feuer gefangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fing der Schrottplatz in Merkers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus bisher ungeklärte Ursache Feuer. Daraufhin ging das Feuer noch auf eine nebenstehende Lagerhalle über. Auf dem Platz befinden sich zusammengepresste alte Fahrzeuge, auch anderer Metallschrott und Plastik ist dort gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 000 Euro geschätzt. Es wurden keine Menschen verletzt. Die anliegende Bundesstraße 62 wurde halbseitig gesperrt. Wegen des entstandenen Rauchs wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.