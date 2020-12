Magdeburg

Im Westen kalt, im Osten warm

04.12.2020, 09:28 Uhr | dpa

Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt im Westen kalt und im Osten etwas wärmer. Das Wochenende soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes insgesamt wieder etwas milder werden. Nur vereinzelt kommt es zu Frost. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen drei und acht Grad. Vereinzelt kommt auch die Sonne hinter den Wolken hervor. Am Samstagabend ist am Westrand von Sachsen-Anhalt mit schwachen Niederschlag zu rechnen, der auch bis Sonntag andauert. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen dann zwischen einem und vier Grad im Harz und fünf bis sieben Grad im Raum Wittenberg.