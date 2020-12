Lübeck

Lübecker Heimspiel gegen Mannheim wird im Januar nachgeholt

04.12.2020, 14:09 Uhr | dpa

Die am vergangenen Wochenende abgesagte Partie der 3. Fußball-Liga zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Waldhof Mannheim wird erst im neuen Jahr nachgeholt. Darauf verständigten sich beide Vereine mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das Spiel wird demnach am 13. Januar 2021 (19.00 Uhr) im Dietmar Scholze-Stadion an der Lohmühle angepfiffen, teilten die Lübecker am Freitag mit.