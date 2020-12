Oranienburg

Mögliche Bombe in Oranienburg: Gegenstand in Boden entdeckt

04.12.2020, 16:46 Uhr | dpa

In Oranienburg (Oberhavel) ist auf einem Grundstück in der Lehnitzstraße ein metallischer Gegenstand im Boden entdeckt worden. Nun soll herausgefunden werden, ob es sich um eine Bombe handelt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Das Ergebnis wird für kommenden Dienstag (8. Dezember) erwartet.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde auf Empfehlung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg sofort ein kleiner Sperrbereich gebildet werden, von dem das Lager der Stadtwerke, ein Gewerbetreibender sowie zahlreiche Garagen betroffen wären. Die Stadt habe bereits vorsorglich alle Betroffenen informiert, hieß es. Oranienburg ist von Weltkriegsbomben besonders betroffen. Seit 1990 wurden dort mehr als 200 Blindgänger entschärft.