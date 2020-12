Meppen

Meppen gegen Türkgücü München einen Tag vor Heiligabend

04.12.2020, 18:20 Uhr | dpa

Das Fußball-Drittliga-Spiel des SV Meppen gegen Türkgücü München wird am 23. Dezember nachgeholt. Wie die Emsländer am Freitag bekanntgaben, soll das Heimspiel am Tag vor Heiligabend um 17 Uhr angepfiffen werden. Die Partie hatte wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Meppenern nicht wie geplant im November stattfinden können.