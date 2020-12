Magdeburg

521 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages: Acht Tote

04.12.2020, 18:35 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind von Donnerstag- bis Freitagnachmittag 521 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten von 4754 auf 4991, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Die Zahl der Ansteckungen mit Sars-Cov-2 je 100 000 Einwohner und Woche erhöhte sich von 112,31 auf 115,09. Am Freitag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 95,86 gelegen.

Die mit Abstand höchste sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hatte der Burgenlandkreis mit 287,40, am Donnerstag hatte der Wert noch bei 259,44 gelegen. Von Donnerstag auf Freitag stieg die Zahl der Gestorbenen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, landesweit um acht auf 202.

In Sachsen-Anhalt wurden bislang insgesamt 14 363 Corona-Fälle erfasst und 1235 Erkrankte in Krankenhäusern behandelt. Derzeit sind den Angaben zufolge 56 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt; 30 dieser Patienten würden künstlich beatmet.