Corona-Fälle: Dresdner Kreuzchor sagt alle Auftritte ab

04.12.2020, 18:55 Uhr | dpa

Nach mehreren Corona-Fällen in den eigenen Reihen hat der Dresdner Kreuzchor alle Auftritte bis 10. Januar abgesagt. "Aus Verantwortung den Kruzianern und dem Publikum gegenüber können und wollen wir nicht auftreten", erklärte Kreuzkantor Roderich Kreile am Freitag in Dresden: "Ich bedaure das zutiefst. Gerade in den letzten Wochen haben mir viele Menschen gesagt, wie gut ihnen die Musik in den Vespern getan hat." Auch für die Kruzianer sei dieser Schritt hart.

Nach Angaben des Chores waren am Donnerstag mehrerer Kruzianer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet worden. Eine Woche lang soll es bei dem renommierten Knabenchor nun auch keine Proben und künstlerischen Unterricht geben. Das Alumnat bleibt geöffnet, um Sänger zu betreuen, die nicht aus Dresden stammen.