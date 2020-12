Oldenburg

Niners Chemnitz verlieren auch in Oldenburg

04.12.2020, 21:05 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben auch ihr drittes Spiel in der Basketball-Bundesliga verloren. Bei EWE Baskets Oldenburg unterlag die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Freitag deutlich mit 73:119 (37:60). Jan Niklas Wimberg war mit 15 Punkten bester Chemnitzer Werfer. In Rasid Mahalbasic, dem 18 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists gelangen, hatten die Oldenburger den überragenden Akteur in ihren Reihen.

"Ich bin ein bisschen fassungslos über unsere Leistung. Wir hatten keine Chance, heute war nur Oldenburg am Drücker", sagte Niners-Kapitän Malte Ziegenhagen nach der Partie bei "MagentaSport".

Die Sachsen fanden schlecht in die Partie und lagen in der Anfangsphase schnell mit 7:19 (5. Minute) zurück. Allein bis zur ersten Viertelpause verwandelten die Oldenburger fünf Drei-Punkt-Würfe. Trotz einer frühen Auszeit von Pastore blieb das Spiel seiner Mannschaft sehr fehlerhaft.

Im zweiten Viertel konnte Ziegenhagen dank einer Dreier-Serie zunächst auf 30:35 verkürzen (12.). Anschließend zogen die Gastgeber das Tempo aber wieder an und bauten ihren Vorsprung bis zur 16. Minute auf 52:32 aus. Die Chemnitzer Defensive wirkte über weite Strecken überfordert und ließ Oldenburg zu vielen einfachen Punkten kommen.

Auch nach der Pause waren die Niners ihrem Gegner in allen Belangen unterlegen. Der Rückstand wuchs deutlich auf 50:85 (28.) an. Damit war das Spiel vorzeitig entschieden. Am Sonntag (18.00 Uhr) empfangen die Chemnitzer die Fraport Skyliners aus Frankfurt.