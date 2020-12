Freiburg im Breisgau

Freiburg hofft gegen Gladbach auf Ende der Negativserie

05.12.2020, 03:32 Uhr | dpa

Der SC Freiburg will gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine Sieglosserie beenden und den ersten Heimerfolg der Saison holen. Seit dem 3:2 in Stuttgart am ersten Spieltag haben die Badener nicht gewonnen. Gegen Champions-League-Teilnehmer Gladbach sind sie zwar Außenseiter, zuhause mittlerweile aber seit zehn Partien ungeschlagen. In der Bundesliga verloren die Badener im Schwarzwald-Stadion sogar schon seit mehr als 18 Jahren nicht mehr gegen die Borussia.