Rostock

Saisonstart von Aida: "Aidaperla" startet auf Gran Canaria

05.12.2020, 08:27 Uhr | dpa

Das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" der Reederei Aida Cruises startet am Samstag (gegen 22.00 Uhr) von Las Palmas auf Gran Canaria aus zu einer einwöchigen Tour auf den Kanarischen Inseln. Auf dem für 3300 Passagiere ausgelegten Schiff werden rund 800 Gäste sein. Es ist der Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison.

Aida-Vorstandschef Michael Thamm hatte zuvor gesagt, dass für die Sicherheit der Passagiere und Besatzung, aber auch der Menschen in den Zielgebieten alles getan worden sei. Alle Passagiere bräuchten einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Abstrichtest. An Bord herrschten strenge Hygiene und Abstandsregeln, zudem seien nur geführte Landgänge möglich. Für die medizinische Versorgung an Bord sei der Lage entsprechend inklusive von Testkapazitäten ausreichend gesorgt.