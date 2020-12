Hasselfelde

80 000 Euro Schaden nach Schornsteinbrand

05.12.2020, 09:55 Uhr | dpa

Bei einem Schornsteinbrand in Hasselfelde (Landkreis Harz) ist ein Schaden in Höhe von etwa 80 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fing der Schornstein eines Einfamilienhauses am Freitagabend Feuer. Außerdem brannte eine angrenzende Holzfassade. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.