Iphofen

Postbotin rutscht auf Eisplatte aus: Anzeige gegen Anwohner

05.12.2020, 09:56 Uhr | dpa

Eine Postbotin ist im Landkreis Kitzingen auf einer Eisplatte ausgerutscht und hat sich den Fuß gebrochen. "Gegen den verantwortlichen Anlieger wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt", teilte die Polizei am Samstag mit. Ihm wird vorgeworfen, die Straße in Iphofen nicht ausreichend geräumt und gestreut zu haben. Die 39 Jahre alte Postbotin kam nach dem Vorfall am Freitag ins Krankenhaus.