Dresden

Fast 2300 neue Corona-Infektionen in Sachsen gemeldet

05.12.2020, 10:59 Uhr | dpa

Die Gesundheitsämter in Sachsen haben dem Robert Koch-Institut fast 2300 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg im Vergleich zum Vortag um 82 auf 1224, wie am Samstag aus einer Online-Übersicht des Instituts hervorging. Damit entfiel fast jeder sechste bundesweit gemeldete Verstorbene auf den Freistaat. Bei der Quote der Neuinfektionen (7-Tage-Inzidenz) bleibt Sachsen im Vergleich der Bundesländer negativer Spitzenreiter mit einem Wert von 280,5. Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Inzidenzwert bundesweit.

Regional ist der Wert innerhalb des Freistaates in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Bautzen mit mehr als 400 am höchsten. Im bundesweiten Ranking der Regionen belegen sie Platz drei und vier. Die Landesuntersuchungsanstalt weist am Wochenende keine aktuellen Zahlen aus.