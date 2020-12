Bautzen

Seniorin um mehrere Zehntausend Euro betrogen

05.12.2020, 12:16 Uhr | dpa

Betrüger haben eine Seniorin aus Bautzen um mehrere Zehntausend Euro gebracht. Am Telefon habe sich am Freitag eine Frau als Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes ausgegeben und der 69-Jährigen weisgemacht, ihre Tochter habe in Polen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei am Samstag mit. Nur durch Zahlung eines Geldbetrages könne eine Haftstrafe umgangen werden, habe die Anruferin vorgegeben. Die Rentnerin fuhr daraufhin per Zug nach Görlitz und von dort weiter mit dem Taxi ins polnische Wrocław (Breslau), wo sie das Geld einer ihr unbekannten Frau übergab.

Erst auf der Rückfahrt habe sie gemerkt, dass sie auf Betrüger hereingefallen war und Anzeige erstattet, informierte die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.