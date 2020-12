Dresden

Linke fordert Runden Tisch zur Bewältigung der Pandemie

05.12.2020, 12:42 Uhr | dpa

Angesichts gravierender Corona-Infektionszahlen in Sachsen hat die Linke der Landesregierung massive Versäumnisse vorgeworfen und einen "Runden Tisch Corona" gefordert. Die Regierung von Michael Kretschmer (CDU) habe über den Sommer wichtige Vorsorgemaßnahmen unterlassen, schrieben die Spitzen von Landtagsfraktion und Landespartei am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung.

"Die Staatsregierung hat einen gehörigen Anteil daran, dass die Lage heute so dramatisch ist und ein harter Lockdown droht, wenn die Krankenhäuser weiter volllaufen." Dagegen habe sich die große Mehrheit der Sachsen vernünftig verhalten und leide nun darunter, dass härtere Einschnitte nötig seien.

Die Linken Rico Gebhardt, Susanne Schaper und Stefan Hartmann mahnten, digital einen ständigen Runden Tisch einzurichten. An ihm sollten Vertreter derer beteiligt werden, die von den Schutzmaßnahmen betroffen seien und an deren Ausgestaltung mitwirken könnten, wie Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Kulturorganisationen. Auch müsse die Regierung Pläne für eine Corona-Schutzimpfung offenlegen und den Landtag einbinden.

Zudem forderten die Linken, die Lasten der Krise sozial abzufedern. Zum einen sprachen sie sich dazu für die Aufnahme neuer Kredite aus; zum anderen für eine Corona-Vermögensabgabe für das reichste Prozent der Gesellschaft. "Wer sich in den fetten Jahren die Taschen auf Kosten der Mehrheit vollmacht, muss in Krisenzeiten seinen Beitrag zur Abmilderung der Folgen leisten", heißt es in der Mitteilung.