Magdeburg

Gefälschte minderwertige Masken sichergestellt

05.12.2020, 15:37 Uhr | dpa

An Verkaufsständen in der Magdeburger Innenstadt hat die Polizei mehrere Hundert gefälschte Mund-Nasen-Bedeckungen sichergestellt. Die minderwertigen Masken seien mit Logos namhafter Markenhersteller bedruckt gewesen, teilte die Polizei am Samstag in Magdeburg mit. Ein Zeuge hatte die Beamten auf den Plan gerufen. Die gefälschten Markenartikel seien sichergestellt worden. Ein Stand wurde geschlossen, weil die gewerberechtliche Erlaubnis fehlte.