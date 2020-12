Savona

Sechster Anlauf: Potsdam wartet weiter auf ersten Sieg

05.12.2020, 18:56 Uhr | dpa

Die Wasserballer des OSC Potsdam haben beim Eurocup-Qualifikationsturnier mit 7:15 (4:8) gegen Turnierfavorit VK Radnicki Kragujevac (Serbien) die erwartet klare Niederlage einstecken müssen. Die mit zahlreichen Auswahlakteuren internationaler Güte besetzten Serben waren am Samstag vor allem im Angriffsdruck und der Chancenverwertung überlegen.

Für die Potsdamer, die zum sechsten Mal international vertreten sind und bis dato dabei noch keine Partie gewonnen haben, ist damit keiner der beiden Top-Ränge in der Vierer-Gruppe der Gruppe E mehr möglich, der den Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs bedeuten würde.

Am Sonntag (09.30 Uhr) bestreiten die "Orcas" ihr letztes Turniermatch in Savona gegen Spaniens Vertreter CE Mediterrani Barcelona, in dem die Brandenburger ihren ersten Sieg in einem Eurocup-Spiel anstreben.