Wilkau-Haßlau

Schließung des sächsischen Haribo-Werkes: Erneuter Protest

06.12.2020, 01:38 Uhr | dpa

Der Protest gegen die geplante Schließung des einzigen Haribo-Werkes in Ostdeutschland geht heute in eine neue Runde. Die Beschäftigten und ihre Unterstützer wollen zunächst einen Gottesdienst auf dem Markt in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) feiern und dann mit Lampions zu dem Werk ziehen. Schon vor zwei Wochen hatten Hunderte Menschen in Zwickau gegen die Schließung demonstriert. Der Gummibären-Hersteller mit Sitz in Rheinland-Pfalz hatte Anfang November verkündet, das Werk mit 150 Beschäftigten am Jahresende zu schließen. In der kommenden Wochen sollen Gespräche zu einem Sozialplan fortgesetzt werden.