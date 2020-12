Aue

"Dickes Brett": Schuster warnt vor Gegner Regensburg

06.12.2020, 02:54 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt heute (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg den dritten Sieg in Serie an. Trotz der jüngsten Erfolgsserie warnt Trainer Dirk Schuster aber davor, die Aufgabe zu locker anzugehen. "Regensburg hat in der Tabelle nur drei Punkte weniger auf dem Konto als wir. Sie haben ihre Qualitäten in der vorderen Reihe, wo sie gut kombinieren und Tempo haben. Das wird wieder ein dickes Brett, das wir zu bohren haben", sagte Schuster. Neben den langzeitverletzten Malcolm Cacutalua, Fabian Kalig und Erik Majetschak fehlt den Sachsen gegen Regensburg auch John Patrick Strauß wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Zudem ist der Einsatz mehrerer angeschlagener Profis wegen leichten Blessuren fraglich.