Rostock

Hansa Rostock will Serie in Wiesbaden ausbauen

06.12.2020, 08:39 Uhr | dpa

Der FC Hansa Rostock will heute mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden seine Position im Spitzentrio der 3. Fußball-Liga festigen. "Es wird ein schweres Spiel. Wir hatten eine englische Woche und haben eine lange Reise. Wir müssen die Bereitschaft entwickeln, wieder so viel zu investieren wie in den letzten Spielen", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger. Hansa hat die beiden vergangenen Partie gewonnen und sich so auf den dritten Tabellenrang nach vorn geschoben.

Härtel kann auch mit Mittelfeldspieler Björn Rother planen, der im Heimspiel gegen Türkgücü München (2:0) mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden musste. "Ihm geht es erstaunlich gut. Er hat trainiert. Wir können Entwarnung geben", sagte der 51 Jahre alte Coach. Rechtsaußen Nik Omladic wird hingegen ebenso weiter fehlen wie die beiden Defensivleute Nils Butzen und Max Reinthaler. Für die beiden letztgenannten Akteure ist das Fußball-Jahr beendet.