Glätte sorgt für acht Unfälle im Kreis Dithmarschen

06.12.2020, 11:21 Uhr | dpa

Im Kreis Dithmarschen haben sich aufgrund von Glätte mehrere Unfälle ereignet. Viele Verkehrsteilnehmer seien offenbar von den Witterungsverhältnissen überrascht worden, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Insgesamt acht Unfälle habe man am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag registriert. Meist seien die betroffenen Autofahrer mit ihren Fahrzeugen in den Straßengraben gerutscht. Glücklicherweise gingen die Unfälle überwiegend glimpflich aus. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.