Weißenfels

18-Jähriger soll Brände in Weißenfels gelegt haben

06.12.2020, 11:26 Uhr | dpa

In Weißenfels soll ein 18-Jähriger mehrere Brände gelegt haben. Am Samstagabend brannten dort zumeist Mülltonnen in verschiedenen Straßen, wie die Polizei am Sonntag in Halle mitteilte. Der 18-Jährige wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Weil er bereits wegen anderer Taten zu einer Jugendarreststrafe verurteilt worden war, wurde er in die entsprechende Anstalt gebracht.