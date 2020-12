Vechta

Polizei untersagt Weiterfahrt von drei getunten Fahrzeugen

06.12.2020, 14:50 Uhr | dpa

Tiefergelegte Fahrzeuge, lauter Auspuff und veränderte Reifen: Die Polizei hat bei Kontrollen in Vechta in der Nacht zum Sonntag drei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Bei einem 31 Jahre alten Fahrer war die Betriebserlaubnis einer Fahrwerkstieferlegung erloschen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 19-Jähriger hatte für sein tiefer gelegtes Auto keine Zulassung. Nach enormer Lärmentwicklung stoppte die Polizei zudem das Auto eines 22-Jährigen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.