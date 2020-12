Offenbach am Main

Trister und nasser Wochenstart

06.12.2020, 17:45 Uhr | dpa

Düster und trüb startet die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen am Montag dicke Wolken über die beiden Länder. Dabei fällt immer wieder Regen und im Bergland Schnee. Autofahrer müssen mit Straßenglätte rechnen. Mittags gehen die Niederschläge zurück und es herrschen Temperaturen zwischen 1 Grad und 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt aber überwiegend niederschlagsfrei an Mosel und Rhein. Nur in manchen Regionen fällt etwas Schnee oder Sprühregen. Örtlich ist Glatteis bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 und -3 Grad möglich.

Ein vorläufiges Ende des trüben Dezember-Wetters ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch am Dienstag nicht in Sicht. Der Tag zeigt sich meist stark bewölkt, teils neblig-trüb. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad und 4 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird nach Angaben des DWD zunehmend stark bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen 0 Grad und -4 Grad. Autofahrer müssen mit Glätte durch Reif und überfrierende Nässe rechnen.