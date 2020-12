Wieda

Wiedaer Krippenweihnacht lockt Besucher in den Südharz

07.12.2020, 06:01 Uhr | dpa

Krippenfiguren stehen in einer Holzhütte an der Lutherkirche des Krippendorfes im Harz. Foto: Swen Pförtner/dpa (Quelle: dpa)

Gemütliches Schlendern in Adventsstimmung - das kleine Wieda im Harz lädt auch in diesem Jahr Besucher zur Krippenweihnacht ein. In dem Ortsteil der Gemeinde Walkenried sind zum 16. Mal lebensgroße Krippenszenen in Vorgärten oder Garageneinfahrten aufgebaut. "Mehr als 20 davon lassen sich auf einem Fußweg von etwa 2,5 Kilometern bestaunen", sagte Mitorganisator Klaus-Erwin Gröger.

Coronabedingt fallen ihm zufolge viele Programmpunkte wie Konzerte oder der Punschtreff aus. "Dennoch bin ich überrascht, wie viele Gäste schon gekommen sind", sagte Gröger. Er schaue nahezu jeden Abend, wie das Angebot angenommen werde. "Viele laufen entweder durch unser kleines Dorf oder halten einfach kurz mit dem Fahrzeug", berichtete Gröger.

Für die Wiedaer Krippenweihnacht in dem Ort im Südharz mit etwas mehr als 1300 Einwohnern haben sich vor allem Privatleute oder Vereine als fantasievolle Krippenbauer engagiert. Das Krippendorf soll noch bis 30. Dezember bestehen.