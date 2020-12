Ungewöhnlich milde Temperaturen für Sachsen zum Wochenstart

07.12.2020, 06:47 Uhr | dpa

Die Woche startet in Sachsen mit vergleichsweise milden Temperaturen. In Dresden und Leipzig erreichen sie zwischen neun und elf Grad. Im ganzen Land sind Temperaturen von durchschnittlich sechs bis neun Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Diese bleiben voraussichtlich in den kommenden Tagen erhalten. Der Himmel bleibt aber dicht bewölkt. Ab und an kann mit Regentropfen und Sonnenstrahlen gerechnet werden.

Kalter Westwind kühlt im Tagesverlauf die Temperaturen um ein bis zwei Grad ab. Die Nacht auf den Dienstag wird kälter, wobei die Temperaturen aber über dem Gefrierpunkt bleiben. Aufgrund von vereinzeltem Frost im Vogtland und dem Erzgebirge können Straßen streckenweise glatt sein. Der Dienstag wird tagsüber ähnlich mild .