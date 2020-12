Ziesendorf

Ein Toter und fünf Verletzte bei Unfall auf der A20

07.12.2020, 08:35 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 zwischen Rostock und Lübeck ist bei Ziesendorf (Landkreis Rostock) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall am Sonntagabend beteiligt, wobei noch fünf weitere Menschen verletzt wurden, wie eine Polizeisprecherin am Montag erläuterte.

Nach ersten Ermittlungen war ein 63 Jahre alter Fahrer mit dem Wagen nach links auf die Überholspur gewechselt und hatte dabei wohl einen bereits überholenden Wagen übersehen. Beide stießen in Fahrtrichtung Lübeck zusammen, schleuderten danach gegen die Mittelschutzplanke und blieben auf der A20 stehen. Der 63-Jährige aus dem Landkreis Rostock wurde dabei eingeklemmt. Rettungskräfte konnten dem Fahrer nicht mehr helfen, er starb noch an der Unfallstelle.

Seine 69 Jahre alte Ehefrau, die als Beifahrerin in dem Wagen saß, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam ebenfalls mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik.

In dem sich dahinter aufbauenden Stau mussten zwei weitere Autos stark abbremsen und prallten zusammen. Hier wurden drei Menschen verletzt und kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Die Autobahn war südwestlich von Rostock mehr als zwei Stunden in der Fahrtrichtung gesperrt.