Rostock

Farbattacke auf Politikerauto: Ermittlungen eingestellt

07.12.2020, 11:49 Uhr | dpa

Eine Farb- und Stechattacke auf das Auto eines ehemaligen AfD-Politikers in Rostock bleibt vorerst unaufgeklärt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Montag sagte, wurden die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsschutz inzwischen abgeschlossen, ohne dass ein Tatverdächtiger gefunden wurde. Nun müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie das Verfahren weitergeht. Unbekannte hatten das rote Auto des Mannes am 31. Mai nachts mit einer größeren Menge schwarzer Bitumenfarbe übergossen und alle vier Reifen zerstochen.

Die Polizei stufte den Vorfall als "politisch motivierte Straftat" ein, unter anderem weil Bekennerschreiben in einem linksgerichteten Internet-Netzwerk auftauchten. Der Betroffene, ein ehemals prominenter AfD-Politiker, war 2018 wegen gewaltverherrlichender Äußerungen aus der Partei ausgeschlossen worden. Er sitzt aber noch als parteiloser Abgeordneter im Landtag in Schwerin und ist kommunalpolitisch in Rostock aktiv.