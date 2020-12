Magdeburg

Land zahlt 200 Millionen Euro Corona-Hilfen an Kommunen aus

07.12.2020, 11:59 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt zahlt den Kommunen weitere 200 Millionen Euro aus, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Das Geld stammt hauptsächlich aus einem gemeinsamen Programm von Bund und Ländern, mit dem ausgefallene Gewerbesteuern kompensiert werden, wie ein Sprecher des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rund 120 Städte und Gemeinden bekommen einen Anteil an dem 162 Millionen Euro großen Paket, weil sie in den ersten neun Monaten dieses Jahres weniger Gewerbesteuer einnahmen als in den vergangenen drei Jahren.

Weitere fast 40 Millionen Euro sollen allen Städten und Gemeinden zugute kommen. Nach Angaben des Ministeriums stammen sie aus dem Corona-Nachtragshaushalt des Landes und sollen die Einbußen aus der Einkommenssteuer abfedern. Die Hilfen aus beiden Programmen sollen am Donnerstag überwiesen werden.