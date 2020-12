Lübeck

Corona-Bonus für alle Dräger-Mitarbeiter

07.12.2020, 14:28 Uhr | dpa

Mit Bonuszahlungen von bis zu 1000 Euro bedankt sich der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger bei seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie. Die mehr als 7000 Mitarbeiter im Inland erhielten je nach wöchentlicher Arbeitszeit und Anwesenheit im Unternehmen im Jahr 2020 zwischen 300 und 1000 Euro, teilte das Unternehmen am Montag mit. Außerdem hätten sie die Möglichkeit, fünf Dräger-Vorzugsaktien zu erwerben. Für die Beschäftigten im Ausland werde die Höhe des Bonus an das jeweilige Gehaltsgefüge in den Ländern angepasst, heißt es in der Mitteilung.

Zur Begründung sagte Konzern-Chef Stefan Dräger, alle Mitarbeiter hätten in den vergangenen Monaten ihr Bestes gegeben und dafür vielfach private Belange zurückgestellt. Für die Produktion von Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken hatte das Unternehmen ab dem Frühjahr Sonderschichten gefahren und zusätzliche Produktionsstätten eingerichtet.

Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, begrüßte die Ankündigung einer Bonuszahlung. Dräger halte Wort und zahle den Beschäftigten wie im Frühjahr mit der Gewerkschaft besprochen einen Bonus, sagte er. Angesichts der sich deutlich verbesserten Situation im Unternehmen müsse jetzt auch über eine Anpassung des Sanierungstarifvertrags gesprochen werden, sagte Friedrich. Wegen schlechter Geschäftszahlen hatte das Unternehmen 2016 den Abbau von 200 Stellen am Stammsitz Lübeck beschlossen.