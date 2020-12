Pasewalk

Kreistag: Kita-Finanzierungsklage gegen Landesregierung

07.12.2020, 18:52 Uhr | dpa

Der Weg für eine Klage des Landkreises Vorpommern-Greifswald gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern wegen der Kita-Finanzierung ist frei. Der Kreistag sprach sich am Montagabend mit großer Mehrheit und gegen die Stimmen der SPD in Pasewalk für eine solche Klage aus. Dabei geht es darum, ob zusätzliche Kosten bei der Kita-Finanzierung durch das Land oder die Kreise und Kommunen getragen werden müssen, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung sagte. Hintergrund ist die Neufassung des Gesetzes zur Kindertagesförderung (KiföG) des Landes und damit zusammenhängende Klagefristen, die Ende 2020 auslaufen würden.

Landrat Michael Sack (CDU) hatte zuvor mehrfach betont, dass mit einem solchen Vorgehen nicht die Kita-Beitragsfreiheit der Eltern im Nordosten generell in Frage gestellt werden soll. Nach Berechnungen des Kreises, der die Klage stellvertretend für alle Landkreise im Nordosten führen würde, sind beim Kreis inzwischen Mehrkosten von 8,6 Millionen Euro und bei Gemeinden von 2,7 Millionen Euro aufgelaufen. Ein Sprecher des Kreises Mecklenburgische Seenplatte kündigte am Abend in Neubrandenburg an, dass sich der Landkreis der Klage anschließen will.

Landrat Sack betonte zudem, dass unabhängig von den Klageplanungen noch Gespräche mit dem Land liefen. Sollten diese erfolgreich sein, müsse nicht geklagt werden.