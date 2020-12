Cottbus

Filmfestival Cottbus beginnt: 30 Jahre Brandenburg im Fokus

08.12.2020, 03:27 Uhr | dpa

Nach der Verschiebung wegen der Corona-Pandemie startet an diesem Dienstagabend das 30. Filmfestival Cottbus (FFC). 150 Filme sind bis zum 31. Dezember im bundesweiten Stream zu sehen, darunter Komödien, Krimis, Thriller und Dokumentationen aus Osteuropa, wie die Veranstalter mitteilten. Die Filmschau wurde wegen der Pandemie etwa einen Monat verschoben und findet nun ausschließlich online. Zum 30. Jubiläum der deutschen Einheit will das Filmfest in diesem Jahr auch die Wiedervereinigung und die Entwicklung des Landes Brandenburg in den Fokus nehmen.

In der Reihe Drehort Brandenburg werden demnach Filme gezeigt, in denen Brandenburg als Kulisse diene wie im Film "Barbara", aber auch in der deutsch-polnische Koproduktion "Adventures of a Mathematician", die beim Festival nach Angaben der Veranstalter Europa-Premiere hat. Die Reihe "Von Frust und Freiheit" erzählt bunte Geschichten aus der Zeit nach der Wiedervereinigung. Unter dem Titel "Stau 1990/2020" werden Filme gezeigt, die sich mit dem Rechtsextremismus beschäftigten.

Geplant war zunächst ein duales Filmfest mit Veranstaltungen in Kinos und digital. Weil die Kinos wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter geschlossen bleiben müssen, werden die Filme nun als bundesweites Streaming-Angebot über die Festivalwebsite abrufbar sein.