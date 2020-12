Obing

Betrunkener rammt Traktor mit seinem Auto: Fahrer verletzt

08.12.2020, 07:11 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend bei Obing im Landkreis Traunstein mit seinem Fahrzeug einen Traktor gerammt und den Fahrer dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 54-Jährige mit seinem Auto so heftig von hinten gegen den Traktor, dass dieser umkippte und den 31-jährigen Fahrer der Maschine unter sich begrub. Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Einsatzkräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von über einem Promille. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.