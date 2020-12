Schwerin

Deutlich weniger Firmenpleiten im Corona-Jahr in MV

08.12.2020, 10:37 Uhr | dpa

Trotz Corona-Krise ist die Zahl der Firmenpleiten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr gesunken. Gingen 2019 noch 49 von 10 000 Unternehmen im Nordosten pleite, sind es dieses Jahr nur 38 von 10 000, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag mitteilte.

Damit stand Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwölf im Vergleich der Bundesländer. Am höchsten ist die Insolvenzquote den Angaben zufolge in Bremen mit einem Wert von 98, gefolgt von Berlin (78) und Nordrhein-Westfalen (67). Am stabilsten erwiesen sich die Firmen bislang in Thüringen mit 30 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen und Brandenburg mit einem Wert von 36. Darauf folgen mit einer Insolvenzquote von 38 neben Mecklenburg-Vorpommern auch Bayern und Baden-Württemberg.

Bundesweit ist die Zahl der Insolvenzen auf den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre gesunken. Der deutliche Rückgang bei den Firmenpleiten um 13,4 Prozent auf schätzungsweise 16 300 (Vorjahr: 18 830) Fälle täusche jedoch "über die wirkliche Situation der Unternehmen hinweg", bilanzierte Creditreform. Staatliche Hilfsgelder und Erleichterungen im Insolvenzrecht entspannten die Lage 2020. "Insbesondere für Gastronomie, Einzelhandel oder die Messe-, Reise- und Veranstaltungsbranche hat die Rezession massive Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Finanzlage. Das wird sich ab dem kommenden Jahr dann in den Insolvenzzahlen niederschlagen", prognostizierte Creditreform.