Neuss

Thüringen mit bundesweit günstigster Insolvenzquote

08.12.2020, 10:57 Uhr | dpa

Die Thüringer Wirtschaft schneidet bei der Quote der angemeldeten Insolvenzen bundesweit am günstigsten ab. Auf 10 000 Unternehmen kamen im laufenden Jahr lediglich 30 Insolvenzen, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrer am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Insolvenzstatistik berichtete. Schlusslicht war diesen Angaben zufolge Bremen. Dort wurde eine Insolvenzquote von 98 registriert.

Allerdings können sich die Zahlen noch ändern: Einerseits vergeht zwischen dem Antrag auf Insolvenz und der Eröffnung eines Verfahrens immer eine gewissen Zeit. Diese hat sich im laufenden Jahr durch den teilweise eingeschränkten Betrieb der zuständigen Insolvenzgerichte wegen der Corona-Pandemie verlängert. Durch die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen wurde außerdem eine schnelle Zunahme der Insolvenzanträge verhindert. Hierzu zählt in erster Linie die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht.

Dennoch setzte sich der schon 2019 beobachtete Trend laut Creditreform fort. Damals waren in Thüringen 33 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen angemeldet worden. 2019 war mit einer Quote von 92 noch Berlin Schlusslicht in der Vergleichstabelle.

Insgesamt sei die Zahl der Firmenpleiten bundesweit um 13,4 Prozent auf schätzungsweise 16 300 (Vorjahr: 18 830) zurückgegangen, hieß es bei Creditreform. Die Entwicklung täusche jedoch über die wirkliche Situation der Unternehmen hinweg. "Insbesondere für Gastronomie, Einzelhandel oder die Messe-, Reise- und Veranstaltungsbranche hat die Rezession massive Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Finanzlage. Das wird sich ab dem kommenden Jahr dann in den Insolvenzzahlen niederschlagen", prognostizierte Creditreform.