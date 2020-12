Tübingen

Wegen Impfzentrum: Tübinger Basketballer finden neue Halle

08.12.2020, 12:23 Uhr | dpa

Aufgrund der geplanten Umfunktionierung der eigenen Halle in ein Corona-Impfzentrum haben die Basketballer der Tigers Tübingen eine neue Arena für ihre Heimspiele gefunden. Ab Mitte Januar kann der Zweitligist seine Partien in der Rottenburger Volksbank-Arena ausrichten, wie der Club am Dienstag mitteilte. "Wenn wir hier nun den Tigers helfen können, möchten wir dies gerne tun, sprich eine Nachbarschaftshilfe von Stadt zu Stadt leisten", sagte Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher. Ab dem 14. Dezember wird den Tübingern die heimische Paul-Horn-Arena wegen der Einrichtung eines Impfzentrums vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen.