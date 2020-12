Lübeck

Lübecks Landerl: Nach Corona-Infektion vorsichtiger sein

08.12.2020, 13:42 Uhr | dpa

Lübecks Trainer Rolf Martin Landerl gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rolf Landerl will die Lehren aus seiner Corona-Infektion ziehen: "Die Sinne sind jetzt noch mehr geschärft, wir werden noch behutsamer sein", sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck in einem Interview mit den "Lübecker Nachrichten" (Dienstag). Der 45-jährige Österreicher hatte sich Ende November mit dem Virus infiziert.

Anfänglich hatte er nur einen leichten Husten, doch sein Zustand verschlechterte sich: "Ich spürte Grippesymptome, bekam diesen trockenen Husten, auch ein permanentes leichtes Fieber und eine lähmende Müdigkeit - vor allem aber hatte ich unglaubliche Kopfschmerzen. Sowas kannte ich gar nicht", sagte Landerl, der bei den Spielen in Kaiserslautern (0:1) und Ingolstadt (1:1) nicht bei der Mannschaft sein konnte.

Mittlerweile seien aber alle Symptome abgeklungen. Die Quarantäne des Trainers endet am Mittwoch um 0.00 Uhr. Beim Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) könne er "endlich wieder auf der Bank sitzen". Landerl: "Ich bin sehr dankbar, dass ich so glimpflich davongekommen bin."