Jarmen

Bauern blockieren aus Protest Discounter-Zentrallager

08.12.2020, 14:05 Uhr | dpa

Landwirte haben vom frühen Dienstagmorgen an mit Traktoren das Zentrallager eines Lebensmitteldiscounters in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) blockiert. Wie die Polizei mitteilte, beteiligten sich etwa 40 Menschen mit 16 Traktoren und weiteren Fahrzeugen an der Aktion. Die Blockade des Aldi-Lagers habe mehr als sechs Stunden gedauert. Die Polizei hatte die Bauern am Morgen aufgefordert, ihre unangemeldete Aktion zu beenden, da sich bereits ein längerer Lkw-Stau vor dem Lager gebildet hatte. Die Zufahrt sei gegen 9.45 Uhr wieder frei gewesen.

Die Landwirte protestieren seit Wochen gegen die nach ihrer Auffassung zu geringen Preise für Milch und Fleisch und haben in der Vergangenheit mehrfach vor Handelsketten für ihre Interessen demonstriert, in Jarmen gab es zuletzt Ende Oktober einen ähnlichen Protest. Auch in anderen Bundesländern gab es von Montagabend an Blockade-Aktionen vor Aldi-Zentrallagern.