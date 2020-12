Schwerin

Land einigt sich mit Hochschulen auf künftige Entwicklung

08.12.2020, 19:22 Uhr | dpa

An den Universitäten in Greifswald und Rostock können mehr Lehrer ausgebildet werden. Die Aufstockung der Kapazitäten sei wesentlicher Bestandteil der zwischen den Hochschulen und dem Bildungsministerium geschlossenen Zielvereinbarungen für die Jahre 2021 bis 2025, erklärte Ministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.

In Greifswald gebe es seit Beginn des Wintersemesters einen neuen Studiengang für das Lehramt an Grundschulen. In Rostock gebe es mehr Studienplätze für Grundschulpädagogik und Erweiterungen in den Bereichen Berufliche Pädagogik und Schulsozialarbeit. Mit diesen Maßnahmen solle erreicht werden, dass mehr Absolventen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden und der wachsende Bedarf an Pädagogen im Land besser gedeckt werden könne, sagte Martin.

Gewerkschaften und Linksfraktion haben allerdings mehrfach auch inhaltliche Reformen im Studium angemahnt. Damit soll der unverändert hohe Anteil an Studienabbrechern gesenkt werden.

Martin verwies zudem auf die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe mit den Studiengängen Hebammenwissenschaft und Intensivpflege in Rostock. Zudem gebe es Bachelor-Studiengänge zur Pflege in Greifswald und in Neubrandenburg. Die von Ärzteverbänden geforderte Aufstockung der Studienplätze für Medizin findet sich nicht in den Zielvereinbarungen.

Diese werden alle fünf Jahre zwischen Landesregierung und Hochschulen geschlossen und umfassen unter anderem Regelungen zu Finanzen, Stellen, Studiengängen sowie zu Forschungsschwerpunkten und Vorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils unter den Professoren. In Greifswald werde erstmals im Land eine Professur für Genderforschung eingerichtet, kündigte Martin an.

Im Bereich der laufenden Zuwendungen stelle das Land über den gesamten Planungszeitraum rund zwei Milliarden Euro bereit, 125 Millionen Euro flössen zusätzlich über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre. Bei der Großgeräteförderung seien von 2021 bis 2025 insgesamt 53,9 Millionen Euro eingeplant.