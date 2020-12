Vier Personen bei Unfall auf Autobahn leicht verletzt

08.12.2020, 20:00 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) sind am Dienstag vier Personen leicht verletzt worden. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine hatte einen Klein-Laster überholen wollen und beim Ausscheren ein Auto übersehen, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der Wagen wurde gegen die Mittelleitplanke gedrückt, ein weiteres Auto hielt an der Unfallstelle. Das wurde von zwei Autofahren zu spät bemerkt, die dann in den stehenden Wagen hineinfuhren. In den Fahrzeugen erlitten insgesamt vier Personen Verletzungen. Die Autobahn war für Bergungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.