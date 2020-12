Wiesbaden

Oppositionsführerin Faeser rechnet mit Landesregierung ab

08.12.2020, 20:03 Uhr | dpa

Nancy Faeser (SPD), spricht im Anschluss an die Regierungserklärung von Volker Bouffier (CDU, l). Foto: Arne Dedert/dpa (Quelle: dpa)

Die Vorsitzende der hessischen SPD-Landtagsfraktion Nancy Faeser hat die Generaldebatte zum Haushalt für einen Rundumschlag gegen die Politik der schwarz-grünen Regierungskoalition genutzt. "Diese Landesregierung hat ihren Zenit längst überschritten", sagte sie am Dienstag im Parlament in Wiesbaden. "Der Lack ist ab." Schwarz-Grün sei ein Auslaufmodell und auf Landesebene gescheitert. Die Corona-Krise sei ein Charaktertest, den die Regierung von Volker Bouffier (CDU) nicht bestanden habe.

Der geplante Haushalt 2021 ist nach den Worten von Faeser nur ein "milliardenschweres Wahlkampfbudget" und keine Krisenhilfe für von der Pandemie bedrohte Branchen. Die Lage am Frankfurter Flughafen, in der Kulturbranche und bei den Schaustellern sei dramatisch, sagte die Oppositionsführerin. Am deutlichsten zeigten sich die Finanzierungsdefizite jedoch bei den Krankenhäusern. Nicht nur die Corona-Krise setze die Kliniken unter Druck, sondern auch fehlende Investitionen seitens der Landesregierung.

Sorgenvoll blickte Faeser auf die Familien. Bei der Kinderbetreuung bedürfe es "immenser Investitionen". Der Haushaltsentwurf zeige, dass der Landesregierung die Führung und Kompetenz fehle, Hessen in der Krise sicher zu führen und auf die Zeit danach vorzubereiten. "Dieser Haushalt ist nicht die Antwort einer Landesregierung auf die Krise. Er ist der Ausweis der Krise dieser Landesregierung."