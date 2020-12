Mendig

Frau "vom Erdboden verschluckt"

08.12.2020, 21:51 Uhr | dpa

Zwei Schwestern waren in der Dunkelheit mit ihren Hunden unterwegs, als eine der beiden plötzlich weg war. Auf einem Fußweg in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) in Richtung der Thürer Wiesen drehte sich eine der Frauen um und vermisste die Schwester, wie die Polizeidirektion Mayen am Dienstagabend mitteilte. Diese war "wie vom Erdboden verschluckt". Bei ihrer Suche fand die Frau ihre Schwester in einem 1,5 Meter tiefen Loch im Boden wieder, wie es weiter hieß. Die Schwester sei bis zum Hals hineingefallen, konnte sich aber selbst befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Sie hatte das Loch mitten auf dem Weg trotz Taschenlampe nicht erkannt. Die Gefahrenstelle wurde bis auf Weiteres von der Polizei abgesichert.