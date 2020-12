Warsow

Bauern kritisieren Mängel bei Grundwasser-Messstellen

09.12.2020, 00:21 Uhr | dpa

Im Streit um drohende Düngeverbote wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser geht der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern heute in die Offensive. In Warsow bei Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) stellt der Verband die Funktionsweise einer von mehr als 350 Messstellen im Nordosten vor. Dabei wollen die Bauern im Beisein der zuständigen Landesbehörden auch auf ein Gutachten der Hydor Consult GmbH eingehen. Dieses soll belegen, dass jede zweite als nitratbelastet geführte Messstelle in Mecklenburg-Vorpommern aus hydrogeologischer Sicht nicht repräsentativ ist.

Die geplanten Einschränkungen hätten allerdings "verheerende Folgen" für die Landwirte, so der Verband. Ihre Düngung würde stark eingeschränkt, der Ertrag auf den Feldern stark sinken. Somit gerieten die Bauern in Existenznot.

Zu viel Düngung soll die Hauptursache für zu hohe Nitratwerte sein. Der Bund dringt wegen drohender Strafzahlungen an die EU auf eine reduzierte Düngergabe in betroffenen Regionen. Bauern fordern seit Monaten eine Aussetzung dieser Pläne, bis genauere Messtellen und -werte vorliegen.