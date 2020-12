Fulda

30-Jähriger nach Fund von Frauenleiche in Fulda in U-Haft

09.12.2020, 09:33 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer toten Frau in Fulda sitzt ein festgenommener Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Am Dienstagabend sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei am Mittwoch gemeinsam mit. Der 30-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen am Montagmorgen zu dem Opfer, seiner ehemaligen Lebenspartnerin, gekommen sein. Bei dem Treffen in einem Hinterhof soll der Mann die 35-Jährige tödlich verletzt haben und geflüchtet sein. Die Leiche wurde in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Fuldaer Innenstadt gefunden.

Die Obduktion ergab, dass die Frau durch einen scharfkantigen Gegenstand starb. Den Angaben zufolge dürfte es sich um ein Messer gehandelt haben. Sie habe einen Stich oder Schnitt am Hals erlitten. Hintergrund der Tat war vermutlich die zurückliegende Trennung der beiden.