Dresden

Bericht: LfV will Sachsen-AfD zum Verdachtsfall machen

09.12.2020, 15:31 Uhr | dpa

Sachsens Verfassungsschutz will nach Medienberichten den Landesverband der AfD stärker ins Visier nehmen und zum Verdachtsfall machen. Nach Recherchen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR hat der Nachrichtendienst darüber Innenminister Roland Wöller (CDU) informiert. Laut Informationen der "Sächsischen Zeitung" vom Mittwoch ist eine entsprechende Prüfung der Behörde abgeschlossen, die Ergebnisse lägen nun dem Innenministerium vor.

Damit könnte die AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Hintergrund sollen unter anderem Kontakte von Parteimitgliedern ins rechtsextreme Milieu sein. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) äußert sich nicht zu Verdachtsfällen, weshalb es auch keine Bestätigung der Berichte gab.

Der AfD-Landes und Fraktionsvorsitzende Jörg Urban reagierte umgehend: "Die politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes ist ein schwerwiegender Eingriff in den demokratischen Wettbewerb. Bespitzelung und Gesinnungskontrolle auf Weisung der Regierung passen nicht zu einem demokratischen Staatswesen", sagte er auf Anfrage.

Die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke), die als Kennerin der rechtsextremen Szene gilt, zeigte sich von dem Bericht nicht überrascht: "Das ist überfällig", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Spätestens seit September 2018 wäre es an der Zeit gewesen, die AfD stärker unter die Lupe zu nehmen.

Damals waren AfD-Funktionäre an der Seite von Neonazis durch Chemnitz marschiert, nachdem in der Stadt ein Deutscher bei einer Auseinandersetzung mit Flüchtlingen getötet worden war. Köditz zufolge hat die AfD in Sachsen keine Abgrenzung zu Neonazis und Schlägertruppen vorgenommen. Inzwischen seien zwei Jahre vertan worden. "Die Radikalisierung der sächsischen AfD und deren teilweise rechtsextreme Tendenz ist seit längerer Zeit für jede und jeden sichtbar", betonte auch der Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann.

Dem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR zufolge will das LfV Sachsen offenbar auf Entwicklungen in der Landespartei reagieren, in der Mitglieder der völkischen Strömung zuletzt immer stärker die Oberhand gewonnen hätten. Konkret soll es vor allem bei drei AfD-Landtagsabgeordneten gesicherte Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bezüge geben. Diese sollen sich sowohl auf deren eigene Äußerungen als auch auf deren Verbindungen zu Organisationen beziehen, hieß es. Bei drei weiteren Abgeordneten würden die Verfassungsschützer zumindest von einem solchen Verdacht ausgehen.

Für SPD-Generalsekretär Henning Homann ist eine schärfere Beobachtung der AfD "konsequent und folgerichtig". Bei ihr gehe es schon lange nicht mehr um bloße Asyl- oder Eurokritik: "Die AfD Sachsen driftet seit Jahren in die extreme Rechte ab und versucht die freiheitlich demokratische Grundordnung so Stück für Stück zu zersetzen."

Parteichef Urban habe sich konsequent auf die Seite des mittlerweile aufgelösten rechtsextremen "Flügels" gestellt und suche weiter die Nähe zum Rechtsextremisten Andreas Kalbitz. Selbst AfD-Mandatsträger etwa aus Mittelsachsen beklagten eine Radikalisierung und einen "Rückschritt der AfD als Pöbelpartei". Homann warnte die CDU davor, auf lokaler Ebene mit der AfD zusammenzuarbeiten.

Anfang Oktober hatte das LfV bereits den sächsischen AfD- Bundestagsabgeordnete Jens Maier als Rechtsextremisten eingestuft. Das Amt begründet das mit Maiers Zugehörigkeit zum extremistischen "Flügel" seiner Partei, der sich inzwischen offiziell aufgelöst hat.