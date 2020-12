Parchim

Ludwigslust-Parchim verschärft Corona-Maßnahmen an Schulen

09.12.2020, 18:08 Uhr | dpa

Schüler ab der 7. Klasse im Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen von kommenden Montag an wegen der hohen Corona-Infektionszahlen per Internet unterrichtet werden. Schüler der Klassen 1 bis 6 könnten hingegen weiterhin regulär zur Schule gehen, teilte ein Landkreissprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. In diesen Jahrgangsstufen müssen die Lehrer den Angaben zufolge auch im Unterricht eine Maske tragen. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" darüber berichtet.