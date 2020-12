Rüsselsheim am Main

Ehestreit eskaliert: 62-Jährige mit Messer verletzt

09.12.2020, 19:09 Uhr | dpa

Ein Ehestreit in einer Wohnung in Rüsselsheim ist eskaliert und eine 62-Jährige schwer verletzt worden. Der 75 Jahre alte Ehemann sei am Mittwoch noch am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Ermittlungen zufolge sei die Auseinandersetzung des Paares am Nachmittag eskaliert und der Tatverdächtige dann vermutlich mit einem Messer auf seine Frau losgegangen. Bislang sei nicht klar, ob die Verletzungen der Frau lebensgefährlich sind. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.